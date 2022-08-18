ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (18 ነሓሰ 2022)

Published 18 August 2022 at 7:17pm
Presented by Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS
ናይ ሎሚ ሓሙስ 18 ነሓሰ 2022 ናይ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ ምሉእ ትሕዝቶ፥ ኣርእስታት ጽብጻብ፣ ወተሃደራዊ ኮማንድ ትግራይ: መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ በይኑ ዝወሰኖ ምቁራጽ ተኹሲ ከም ዘፍረሶ ኣፍሊጡ። ህዝቢ ትግራይ ብመንግስቱ ኣብ ዓለም ዝኸፍአ ጭካነ ይፍጸሞ'ሎ ክብሉ ዋና ዳይረክተር ትካል ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ተዛሪቦም። ኣብ ሱዳን ንኤርትራዉያን ዒላማ ዝገበረ በደላት ይወርድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሓድሽ ናይ ትግርኛ መዝገበ ቓላት (ዲክሽነሪ) ኣፕ፡ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ፧ ኢንጂኔር ኪፍላይ መሊሱልና ኣሎ። ኣብ ናይ ቃለ መሕትት መደብና ክቐርብ እዩ። ቀንዲ ነጥቢታት ዜና፡ ** ናይ ቀደም ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን ብሕቡእ ናይ ብዙሓት ምኒስተራት ስራሕ ጠቕሊሉ ብሕቡእ ዝተሸሞሉ ኣብ ኣውስትራሊያ ኣዛራብ ዛዕባ ኮይኑ ይቕጽል... ** ኣብ ኣውስትራሊያ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ናብ 3.4 ሚኢታዊት ከምዝጎደለ ፤ ኣብዝሓለፈ ወርሒ 20,000 ስራሓት ወሲኹ ። ኣብ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ ካልእን ።
Published 18 August 2022 at 7:17pm
Presented by Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS
Share