ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (20 ለካቲት 2023)
ናይ ሰኑይ 20 ለካቲት 2023 ምሉእ ትሕዝቶ፡ ኣብ ናይ ቃለ መሕትት መደብና፥ ወ/ሮ ኣልጋነሽ ሚካኤል ነቲ ናይ መግቢ ምቕራብ ስራሕ (catering) ፡ ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 እያ ጀሚራቶ ። ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ፡ እታ ቤት መግቢ ዘይብላ ኤርትራዊት ኣመሪካዊት ኣልጋነሽ ፡ ናይቲ ብሃገር ደረጃ ዝወሃብ ክቡር ስልማት "James Beard Award" ካብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣመሪካ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ በጺሓ ኣላ። ተሞክሮኣ ኣካፊላትና ኣላ። ልኡኽና ካብ ዝለኣኸልና ጸብጻብ ኣርእስታት፦ ሕብረት ኣፍሪካ ንልእኽቲ እስራኤል ኣባሪሩ። ኤርትራ ካብ ኣኼባ ነጻ ንግዲ ኣፍሪቃ ቦኺራ። "ዕጡቓት ደቡብ ሱዳን 200 ኪ.ሜ ኣትዮምና" ኣባላት ፓርላማ ኢትዮጵያ "ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወፍሪ ጀኖሳይድ ተኻይዱ እዩ።" ኮሙዩኒኬሽን መንግስቲ ትግራይ ሰሜን ኮርያ ብ ቀዳም ናብ ገማግም ባሕሪ ጃፓን ዘወንጨፈቶ ነዊሕ ርሕቀት ዝጐዓዝ ሚሳይል ስዒቡ፡ ኣብ ዩክረይን ዘሎ ውግእ ንስርዓት ፕዮንግያን ናብ ካልእ ቅዝፈት ዘምርሕ ስጉምቲ ከምርሕ ከየተባብዖ ስግኣት ፈጢሩ። እዚ መጠንቀቕታ እዚ ዝመጸ ፡ካብ ደቡብ ኮርያ ኮይኑ፡ መንግስቲ ጃፓን ነቲ መጥቃዕቲ ብምዅናን ንማሕበረ ሰብ ዓለም ኣስጋኢ ከም ዝኸውን ኣፍሊጡ ኣሎ ። ነዚ ዝምልከት ዜናዊ ትንታነ ኣለና። ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊ ካብዝድህስሶም ዜናታት ስፖርት፥ * ሻምፒዮናታት ጉያ እግሪ መሮር ኣትለቲክስ ዓለም ኣብ'ዚ ኣብ ባተርስት፡ ኣውስትራልያ፡ ተኻይዶም ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ብኽልቲኡ ጾታታት ብሩር መዳልያ ተዓዊቶም፣ ለተሰንበት ግደይ ግን ምሉእ መዓልቲ ክትመርሕ ውዒላ ኣብ ጥቓ መዛዘሚ መስመር ወዲቓ ክትስእ እንከላ ሰብ ስለዝሓገዛ ውጽኢት ከየመዝገበት * ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ሄኖክ ምሉእብርሃን ኣብ'ቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ጋና ዝተዛዘመ ኣህጉራዊ ቅድድም ብሽግለታ መንገዲ ኣፍሪቃ 2023 ተዓዊቱ ፣ ኣርእስታት ዜና፥ ** ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ ሰልፊ ለበር ኣብታ ግዝኣት ብጸሓያዊ ጸዓት ዝሰርሕ መመንጨዊ ጸዓት ምጥቃም ከተባብዕ ምዃኑ ኣፍሊጡ ። ** ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ፡ በይጂንግ ናብ ሞስኮ ኣጽዋር ክትልእኽ ምምዳባ ከምዘተሓሳስቦ ገሊጹ ። ** ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ደቡብ ኣውስትራሊያ ንዝርከባ ክፋላት ንኣደላይድ ሓዊስካ ናይ ብርቱዕ ማዕበል ሙቐት መጠንቀቕታ ኣሎ ።
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