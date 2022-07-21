ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ፖድካስት ኤስቢኤስ ትግርኛ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Live podcast SBS Tigrinya

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Published 21 July 2022 at 9:46pm
Source: SBS

ቀጥታ ፈነወ ፖድካስት ኤስቢኤስ ትግርኛ ዜና ጣሊባንን ዕጫ ኣፍጋኒስታን ድሕሪ ሓደ ዓመት ስልጣን ጸብጻብ ዜናታት ዓዲ ፌስቲቫል ኤርትራ ንኹሉ ዘካተተ ክኸውን ይኽእል ዶ፧ ማስክ ብኣስገዳድ ዶ ይኹን ወይስ ብፍትወት፧

Published 21 July 2022 at 9:46pm
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