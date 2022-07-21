ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ፖድካስት ኤስቢኤስ ትግርኛ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ፖድካስት ኤስቢኤስ ትግርኛPlay51:16ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (36.04MB)Published 21 July 2022 at 9:46pmSource: SBS ቀጥታ ፈነወ ፖድካስት ኤስቢኤስ ትግርኛ ዜና ጣሊባንን ዕጫ ኣፍጋኒስታን ድሕሪ ሓደ ዓመት ስልጣን ጸብጻብ ዜናታት ዓዲ ፌስቲቫል ኤርትራ ንኹሉ ዘካተተ ክኸውን ይኽእል ዶ፧ ማስክ ብኣስገዳድ ዶ ይኹን ወይስ ብፍትወት፧Published 21 July 2022 at 9:46pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ