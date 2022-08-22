ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (22 ነሓሰ 2022)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

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Source: Getty

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Published 22 August 2022 at 7:22pm
Presented by Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS

ናይ ሰኑይ 22 ነሓሰ 2022 ምሉእ ትሕዝቶ፥ ኣርእስታት ዜና፥ ** ብዝተገብረ መጽናዕቲ መሰረት ኣውስትራሊያውያን ካብ ደቂ ታይዋን ንላዕሊ ቻይና ንሃገሮም ከይተጥቅዓ የሻቕሎም ። ** ኣብ ጀርመን ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ናይ ኤርትራዊያን ፌስቲቫል ተሰሪዙ። ኣርእስታት ጸብጻብ፥ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ናብ ትግራይ የጸግዕ ምህላዉ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ትግራይ ሓቢሮም። ደጋፊ ቃልሲ ትግራይ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ኣዛዚ ሓይሊ ምድሪ ሰራዊት ኡጋንዳ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት የካይድ ኣሎ። ዓዋተ፡ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ማሕበረሰብ ኤርትራ :ጸብጻብ። ቕንያት ቅንያት ኣሸንዳ ። ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊ

Published 22 August 2022 at 7:22pm
Presented by Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS
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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

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መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)

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ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ

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“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ