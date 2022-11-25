SBS Tigrinya

ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ (24 ሕዳር 2022)

SBS Tigrinya

Live Podcast Ibro 1.JPG

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 25 November 2022 at 11:03am
Source: SBS

ናይ ሓሙስ 24 ሕዳር 2022 ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ ፡ ደሃይ ዋንጫ ዓለም ቐጠር 2022 ነቕርበሉ ሓደ ትሕዝቶ ክህልወናዩ፣ ኣብ ኣርጀንቲናን መሲን፣ ዓወት ስዑዲያ፣ ፍትሕ ሮናልዶን ማንቸስተር ዩናይትድን፣ ኣውስትራሊያ ክድህስሶም እዩ። ልኡኽና ዝሰደደልና ጸብጻብ ኣርእስታቶም እዞም ዝስዕቡ እዮም፥ ኣብ ኤርትራ ደሞክራሲ ንምህናጽ ዝዓለመ ዓውደ መጽናዕቲ ኣብ ለንደን ይካየድ ኣሎ። መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ስሩዕ በረራ ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ። ኣሜሪካ፣ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ምትግባር ስምምዕ ሰላም ንኲናት ትግራይ ኣብ ምክትታሉን ምጽራዩን ብዝልዓለ ከምእትዋሳእ ገሊጻ። ኣብ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ፥** ብዛዕባ ኣውስትራሊያዊያን ኣትማንን ሳሬትን፡ እንታይ ትፈልጡ ምስትንከሱ እንታይ ትገብሩ?። ዝብል ኣርእስቲ ዝሃዘዩ ኣብ ናይ ቃለ መሕትት መደብና፥ ዕላል ምስ ፍሉጥ ተጻዋቲ ኲዕሶ እግሪ ኣዱሊስን ሃገራዊት ጋንት ኢትዮጵያን ዝነበረ ጎዶፋይ ደባስ (ቀዳማይ ክፋል) ቀንዲ ነጥቢታት ዜና፡ @ ብ ሓያሎ ትካላት ፖሊስ ፡ ኣብ ኣህጉራዊ ዓንኬል ሓሽሽ ብእተገብረ መርመራ ፡ ሚልዮናት ዶላር ጥረ ገንዘብን ሓሽሽን ምሕሪ ምትሓዙ ሽዱሽተ ሰብ ሲድኒ ተኸሲሶም ። @ ፕረዚደንት ቱርኪ "ኣብ ዝሓጸረ እዋን" ኣብ ሶርያ ወተሃደራዊ ስርሒት ከም ዝገብር ኣፈራሪሑ ። @ ሪትሱ ዶናንን ታኩማ ኣሳኖን ብዘመዝገብወን ናይ መወዳእታ ሸቶታት ፡ ጃፓን ን ጀርመን ስዒራታ።

Published 25 November 2022 at 11:03am
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

Radio telescopes - Tigrinya.jpg

ኣብ ኤርትራ ደሞክራሲ ንምህናጽ ዝዓለመ ዓውደ መጽናዕቲ ኣብ ለንደን ይካየድ ኣሎ። (ጸብጻብ)

Capture.JPG

ዕላል ምስ ፍሉጥ ተጻዋቲ ኲዕሶ እግሪ ኣዱሊስን ሃገራዊት ጋንት ኢትዮጵያን ዝነበረ ጎዶፋይ ደባስ (ቀዳማይ ክፋል)

endangered, ornamental snake

ብዛዕባ ኣውስትራሊያዊያን ኣትማንን ሳሬትን፡ እንታይ ትፈልጡ ምስትንከሱ እንታይ ትገብሩ?

SOCCER WORLD CUP AUSTRALIA REAX

ደሃይ ካብ ዋንጫ ዓለም 2022 ቐጠር - ኣርጀንቲናን መሲን፣ ዓወት ስዑዲያ፣ ፍትሕ ሮናልዶን ማንቸስተር ዩናይትድን፣ ኣውስትራሊያ