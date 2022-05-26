ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ SBS ትግርኛ (26 ግንቦት 2022

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ SBS ትግርኛ (26 ግንቦት 2022Play56:50ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (32.52MB)Published 26 May 2022 at 7:22pmSource: SBS ምሉእ ትሕዝቶ ናይ ሎሚ ሓሙስ መደብ፥ ዜና፡ ጸብጻብ ልኡኽና፡ ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ፡ ቃለ መሕትትን ካልእን።Published 26 May 2022 at 7:22pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ