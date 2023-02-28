ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (27 ለካቲት 2023)

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ናይ ሰኑይ 27 ለካቲት ለካቲት 2023 ዝተቐረቡ ናይ ሓደ ሰዓት ትሕዝቶ፡ ልኡኽና ካብ ዝለኣኸልና ጸብጻብ ኣርእስታት፦ ኤርትራ - ሆስፒታል ከረን 'መነጸር ዓይኒ ከፍሪ ጀሚሩ' ተባሂሉ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብ6.1 ቢልዮን ብር ስምምዕ ፕሮጀክት ምህናፅ መገዲ ተፈራሪሙ። ኣብ ኦሮምያ ብዘጋጠመ ሓደጋ ደርቂ ልዕሊ 4 ነጥቢ 3 ሚሊየን ዜጋታት ሓገዝ ከምዝደልዮም ተገሊጹ። ኤርትራ: ውሳነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንወራር ሩስያ ኣብ ዩክሬይን ተቓዊማ። ሩስያ ንዩክረይን ዝወርረትላ ቀዳመይቲ ዓመት ኣብዝዝከረሉ፡ ህዝቢ ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ምስ ዩክረይን ኣጋርነቱ ብምርኣይ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ዘኪሩ ። ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊ: ኣርእስታት ዜና፥ ** ንነበርቲ ኣውስትራሊያ ንምጉዳእ ብሕቡእ ዝሰርሑ ናይ ወጻእ መንግስታት ንዝግበር ዝኾነ ዓይነት ፈተነ ምስላይ ሪፖርት ክገብሩ ምሕጽንታ ቀሪቡ ። ** ኣብ ናይጀርያ ውጽኢት ናይቲ ዝተገብረ ምድማጽ ምርጫ ሓሙሽተ መዓልቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ሰበ-ስልጣን ኣፍሊጦም። ** ኣብ ቅድድም ዙር ሩዋንዳ 2023 ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ሄኖክ ምሉእብርሃን ተዓዊቱ ።

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