ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት SBS ትግርኛ (30 ግንቦት 2022)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Live podcast SBS Tigrinya

Source: Getty Images

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Published 30 May 2022 at 7:25pm
Source: SBS

*ዕለታዊ ዜና፥ * ትንታነ ዜና፥ *ቃለ መሕትት፡ *ሰሙናዊ መደብ ስፖርት

Published 30 May 2022 at 7:25pm
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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

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