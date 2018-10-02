ንውዱብ ሕቡራት ሃገራት ከይተዕንዎ የጠንቅቐካ ኣለኹ!

Merkel fights for multilateralism after Trump UN speech Source: Getty Images
Published 2 October 2018 at 2:26pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
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ቻንስለር ጀርመን ኣንገላ መርከል ንፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ንውዱብ ሕቡራት ሃገራት ከየዕኑ ኣጠንቂቓቶ። እዚ መጠንቀቕታኣ ዝመጽእ ዘሎ ሚስተር ትራምፕ ነቲ ዓመታዊ መደርኡ ኣብ ው. ሕ. ሃ. ንስነሓሳብ ግሎባላይዘሽን ክንጸግን ኣብ ክንድኡ እቲ ንሱ 'ሓርበኝነትን ነጻ በይናዊ ረብሓታትን' patriotism and independent interests ኢሉ ዝጸውዖም ክዓስሉ ወይ ክሕይሉ ምስተጠቕመሉ’ዩ። ፖለቲከኛታትን ተንተንትን ኣገዳስነት ው. ሕ. ሃ. ኣብ ምክልኻል ዓለምና ካብ ነውጺን ዕግርግርን ብምንጻር ነቲ ሓሳቡ ነቒፎሞ።
Published 2 October 2018 at 2:26pm
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