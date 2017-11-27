ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“ክሳብ 50 ሽሕ ኤርትራዊያን ኣብ ሊብያ ይሳቐዩ ኣለዉ፡ ኩሉ ኣኣብ ዘለዎ ሃገር ኮይኑ ንወከልቲ መንግስታቱ ክጠርዕ ይግባእ::” ሜሮን እስቲፋኖስ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Meron Estifanos

Meron Estifanos Source: Meron Estifanos

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Published 28 November 2017 at 9:31am
By Beyene Semere
Source: SBS
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ኣብ ሊብያ ዝፍጸም ዘሎ ኣስካሕካሒ ንግድ ባርነት ፡ ስቓይ ናይቶም ኣብታ መንግስቲ ኣልቦ ሃገር ብሸፋቱ ዝሳቐዩ ዘለዉ ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታት፡ ቆልዑን መንእሰያት ኣወዳትን ኣዋልድን ፡ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ማዕከን ዜና CNN ምስ ኣቃልሖ፡ እቶም ነቲ ጉዳይ ክከታተሉ ዝጸንሑ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ሰብ ኣውያቶም ኣብ ኣደባባያት ክዝርግሕዎ ቀኒዮም ኣለዉ። ሜሮን እስቲፋኖስ ንጉዳይ ስደተኛታት ክትጣበቕ ዝጸንሐት ብዛዕብ እቲ ኣብ ሊቢያ ዘሎ ኩነታት ን SBS Tigrinya ገሊጻ ኣላ ኣብዚ ክስማዕ ይከኣል’ዩ።

Published 28 November 2017 at 9:31am
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