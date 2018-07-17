ኣውስትራሊያ ተእትዎ ብዝሒ ስደተኛ: ድሕሪ 2007 ዝወሓደ ምዃኑ ተገሊጹ።

Minister for Home Affairs Peter Dutton Source: AAP
Published 17 July 2018 at 12:27pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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ኣብዝሓለፈ ፋይናንሲያዊ ዓመት 12,000 ኪኢላዊ ቪዛ ( skilled visas)ን 8,000ናይ ስድራ ቪዛን ስለዘይተዋህበ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ፋይናንሲያዊ ዓመት ቀወምቲ ነበርቲ ስደተኛታት ብ 20,000 ዊሒዱ ተረኺቡ። ሚኒስተር ሆም ኣፈየርስ ፒተር ዳተን ከምዝብሎ ምኽንያት ናይዚ ምጉዳል ዝ ኣትዉ ስደተኛታት ብኸፊል ናይማሕበረሰብ ስክፍታ ምላሽ ንምሃብዩ እንተበሎኳ፡ ጉጅለታት ስደተኛታትን ሰብ ቢዝነሳትን ግና እዚ ቁጽሪ ስደተኛታት ከምዝጎድሉ ምግባር ኣሉታዊ ሳዕቤን ክህልዎ እዩ ይብሉ።
Published 17 July 2018 at 12:27pm
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