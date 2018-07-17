ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣውስትራሊያ ተእትዎ ብዝሒ ስደተኛ: ድሕሪ 2007 ዝወሓደ ምዃኑ ተገሊጹ።

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Minister for Home Affairs Peter Dutton during Question Time in the House of Representatives at Parliament House in Canberra, Tuesday, June 26, 2018. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING

Minister for Home Affairs Peter Dutton Source: AAP

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 17 July 2018 at 12:27pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages

ኣብዝሓለፈ ፋይናንሲያዊ ዓመት 12,000 ኪኢላዊ ቪዛ ( skilled visas)ን 8,000ናይ ስድራ ቪዛን ስለዘይተዋህበ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ፋይናንሲያዊ ዓመት ቀወምቲ ነበርቲ ስደተኛታት ብ 20,000 ዊሒዱ ተረኺቡ። ሚኒስተር ሆም ኣፈየርስ ፒተር ዳተን ከምዝብሎ ምኽንያት ናይዚ ምጉዳል ዝ ኣትዉ ስደተኛታት ብኸፊል ናይማሕበረሰብ ስክፍታ ምላሽ ንምሃብዩ እንተበሎኳ፡ ጉጅለታት ስደተኛታትን ሰብ ቢዝነሳትን ግና እዚ ቁጽሪ ስደተኛታት ከምዝጎድሉ ምግባር ኣሉታዊ ሳዕቤን ክህልዎ እዩ ይብሉ።

Published 17 July 2018 at 12:27pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ