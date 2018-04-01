ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

መንግስቲ ወጢንዎ ዘሎ ምንካይ መደባት ቪዛ ከቋርጽ መጠንቀቕታ ቀሪቡ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Opposition immigration spokesman Shayne Neumann

Opposition immigration spokesman Shayne Neumann Source: AAP

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Published 1 April 2018 at 1:14pm
By SBS Tigrinya
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ወኪላት ጉዕዞ (Migration Agents) መንግስቲ ኣዉስትራልያ ቁጽሪ ዓይነታት ወይ መደባት ቪዛ ብዝለዓለ መጠን ክቕንስ ሒዝዎ ዘሎ ዉጥን፡ 'ዝያዳ ኣመልከትቲ ክንጸጉ ስለዝገብር' ብምባል ዳግማይ ክሕሰበሉ የጠንቅቑ'ለዉ። መንግስቲ ቀ/ሚ ማልከም ተርንቡል ንልዕሊ ክልተ ዓሰርተታት ዓመታት በይኑ ክርአ እንከሎ 'ዝዓበየ ምቅይያር ኣብ ሕግታት ኢሚግረሽን' ዝበሃለሉ ዓበይቲ ምቅይያራት ስርዓተ ቪዛ ከካይድ ይሓስብ ኣሎ።

Published 1 April 2018 at 1:14pm
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