ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ዓለምና ምስ ኮሮናቫይረስ ከመይ ውዒላ፧

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Multiple funeral pyres of people who died of COVID-19 in New Delhi

Source: AAP

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Published 22 April 2021 at 11:59am
Source: SBS

ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ነቲ ኣብ’ታ ሃገር እናገደደ ዝኸደ ቅልውላው ኮቪድ-19 ንምምካት መዕጸውቲ ወይ ሎክዳውን እቲ ናይ መወዳእታ ኣማራጺ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ። ህንዲ ልዕሊ 200000 መልከፍታት ኣብ መዓልቲ’ያ ካብ ሚያዝያ 15 ጀሚራ መዓልታዊ ተመዝግብ ዘላ።

Published 22 April 2021 at 11:59am
Source: SBS
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