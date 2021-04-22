ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ዓለምና ምስ ኮሮናቫይረስ ከመይ ውዒላ፧Play08:17ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.13MB)Published 22 April 2021 at 11:59amSource: SBS ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ነቲ ኣብ’ታ ሃገር እናገደደ ዝኸደ ቅልውላው ኮቪድ-19 ንምምካት መዕጸውቲ ወይ ሎክዳውን እቲ ናይ መወዳእታ ኣማራጺ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ። ህንዲ ልዕሊ 200000 መልከፍታት ኣብ መዓልቲ’ያ ካብ ሚያዝያ 15 ጀሚራ መዓልታዊ ተመዝግብ ዘላ።Published 22 April 2021 at 11:59amSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ