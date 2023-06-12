ገንዘብን ልቓሕን (ብ ኣማንኤል ሳህለ)፡ ሳላ ዕስራ ቕርሺ (ብ በየነ ሃይለማርያም)Play09:53 Credit: Beyene WeldegiorgisGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.66MB) ሎሚ ኣብ መደብ ባህላዊን ኣገደስቲ ዛዕባታትን፡ "ገንዘብን ልቓሕን" ብ ኣማኑኤል ሳህለ ከምኡ'ውን ግጥሚ "ሳላ ዕስራ ቕርሺ" ብ በየነ ሃይለማርያም ቀሪብና ኣለና።ShareLatest podcast episodesዕለታዊ ዜና SBS ትግርኛ (12 ሰነ 2023)ሰንበረ ተፍሪ ኣብ ኒው ዮርክ፣ ለመቻ ግርማ ኣብ ፓሪስ ናሆም ኤርሚያስ ኣብ ማራቶን ኣስመራ ተዓዊቶም፣ ጆኮቪች ክብረወሰን ብዝሒ ግራንድ ስላምስ ሒዙ፣ኢትዮጵያ ምእጋድ ሰብኣዊ ሓገዝ ፖለቲካዊ ውሳኔ ክትብል ተቓዊማቶ። (ጸብጻብ)ዕለታዊ ዜና ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (11 ሰነ 2023)