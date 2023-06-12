ገንዘብን ልቓሕን (ብ ኣማንኤል ሳህለ)፡ ሳላ ዕስራ ቕርሺ (ብ በየነ ሃይለማርያም)

Amanuel Sahle

Credit: Beyene Weldegiorgis

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ሎሚ ኣብ መደብ ባህላዊን ኣገደስቲ ዛዕባታትን፡ "ገንዘብን ልቓሕን" ብ ኣማኑኤል ሳህለ ከምኡ'ውን ግጥሚ "ሳላ ዕስራ ቕርሺ" ብ በየነ ሃይለማርያም ቀሪብና ኣለና።

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