ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ርሕቀትኩም ሓልው፡ ገዛ ኮፍ በሉ፡ ንህበኩም መምርሒ ተኸተሉ፡ እንተጥሒስኩሞ ግን ሰፍ ዘይብል ገንዘብ ክንቀጽዓኩም ኢና።Play09:28ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.35MB)Published 29 March 2020 at 1:48pmSource: SBS ፈደራል፡ ግዝኣታውን ዶባዊ ምምሕዳራት ኣውስትራልያ ሃገራዊ መጠን ሞት ብሰንኪ ኮሮናቫይረስ ብቐጻሊ እናለዓለ ምስ ከደ ዝያዳ ትርር ዝበሉ ስጉምታት ክወስዱ ይውጥኑ’ለው።Published 29 March 2020 at 1:48pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር