ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ርሕቀትኩም ሓልው፡ ገዛ ኮፍ በሉ፡ ንህበኩም መምርሒ ተኸተሉ፡ እንተጥሒስኩሞ ግን ሰፍ ዘይብል ገንዘብ ክንቀጽዓኩም ኢና።

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

People ignoring social distancing advice at St Kilda Beach in Melbourne

Source: AAP

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Published 29 March 2020 at 1:48pm
Source: SBS

ፈደራል፡ ግዝኣታውን ዶባዊ ምምሕዳራት ኣውስትራልያ ሃገራዊ መጠን ሞት ብሰንኪ ኮሮናቫይረስ ብቐጻሊ እናለዓለ ምስ ከደ ዝያዳ ትርር ዝበሉ ስጉምታት ክወስዱ ይውጥኑ’ለው።

Published 29 March 2020 at 1:48pm
Source: SBS
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እንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት

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ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

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