ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

መንግስቲ ክልል ትግራይ ንዝጸንሑ ሓለፍቲ ቢሮታት ብሓደሽቲ ተኪኡ፣

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Tigray

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Published 8 February 2018 at 1:57pm
By SBS Tigrinya
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ኣካል ናይቲ ኣብ ካቢኔ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ለውጢታት፣ ድሕሪ ንሰሙናት ዝጸንሐ ገምጋማት ለውጢታት ሽመት ተገይሩ፡ ልኡኽና ጽብጻብ ናይዚ ምስቶም ሓደሽቲ ሰብ መዚ ትግራይ ዝገበሮ ሓጺር ቃለ መሕትትን ቀሪቡ ኣሎ፡ ኣይተ ኣማኒ ኤል ኣሰፋ ተኪኤ፣ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ትግራይ ኣይተ ነጋ ኣሰፋ መኮነን፣ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መን እሰያትን ስፖርትን ኣይተ ረዳእ ሃለፎም ወልደስላሴ፣ ሓላፊ ቢሮ ርክብን መንእሰያትን ዶ/ር ኣትንኩት መዝገቦ፣ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን

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