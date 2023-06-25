ዜና ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (25 ሰነ 2023)

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ኣርእስታት ዜና 25 ሰነ 2023፡ ሰራዊት ዋግነር "ደም ንኸይፈስስ" ካብ ሞስኮ ተመሊሶም፡ ሓለቓኦም ናብ በላሩስ የምርሕ። ኵሎም እቶም ኣብታ ናብ ታይታኒክ ንምኻድ ጠፊኣ ዝቐነየት ሳብማሪን ዝነበሩ ሓሙሽተ ሰባት ምማቶም ተረጋጊጹ። ዋጋታት ግሮሰሪ ብ 7 ሚእታዊ ወሲኹ/ ዋጋታት ስጋ ብ 9 ሚእታዊ ወሲኹ።

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"ሩሲያ ሃገራት ዘቋርጽ ሚሳይላ ክትጥቀመሉ ዘይተርፍ እዩ።" ፕረሲደንት ቭላድሚር ፑቲን

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ምምሃር ቋንቋ እንግልዝኛ ምስ ኤስ ቢ ኤስ፡ ብዛዕባ ዘሕርቕ ነገር ምዝራብ | ኩምራ ጓሂ