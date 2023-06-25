ዜና ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (25 ሰነ 2023)Play06:09Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.63MB) ኣርእስታት ዜና 25 ሰነ 2023፡ ሰራዊት ዋግነር "ደም ንኸይፈስስ" ካብ ሞስኮ ተመሊሶም፡ ሓለቓኦም ናብ በላሩስ የምርሕ። ኵሎም እቶም ኣብታ ናብ ታይታኒክ ንምኻድ ጠፊኣ ዝቐነየት ሳብማሪን ዝነበሩ ሓሙሽተ ሰባት ምማቶም ተረጋጊጹ። ዋጋታት ግሮሰሪ ብ 7 ሚእታዊ ወሲኹ/ ዋጋታት ስጋ ብ 9 ሚእታዊ ወሲኹ።ShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (22 ሰነ 2023)ኤርትራ ንክሲ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ነጺጋቶ።"ሩሲያ ሃገራት ዘቋርጽ ሚሳይላ ክትጥቀመሉ ዘይተርፍ እዩ።" ፕረሲደንት ቭላድሚር ፑቲንምምሃር ቋንቋ እንግልዝኛ ምስ ኤስ ቢ ኤስ፡ ብዛዕባ ዘሕርቕ ነገር ምዝራብ | ኩምራ ጓሂ