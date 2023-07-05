ዜና ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (5 ሓምለ 2023 )Play04:14Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.08MB) ናይ ሎሚ 5 ሓምለ 2023 ዘዳለናዮ ዜና ኤስ ቢ ኤስ ኣርእስታት ዜና፡ ፕረዚደንት ኢንዶነዥያ ጆኮ ዊዶዶ ፡ ናብ ኣውስትራልያ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ምብጻሕ ድሕሪ ምግባሩ ፡ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ። ኣብ ትግራይ፤ ህዝቢ ብጥምየት ይመውት ኣሎ። ንሱዳን ዘዳዉባ ሃገራት ነቶም ካብ ኲናት ሃዲሞም ዝወጹ ዘለዉ ዶባተን ክኸፍታሎም ተሓቲተንShareLatest podcast episodesማሕበረሰብ ኩንስላንድ ኣውስትራሊያ ሃይማኖታዊ በዓል ብኽብ ዝበለ ኣገባብ ኣብዒሉ።ናብ ካልእ ግዝኣታት ኣውስትራሊያ ንምግዓዝ ዘድልዩ ነገራት (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ )ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ ፖድካስት (03 ሓምለ 2023)ዕግርግር ኣብ ፓሪስን ካልኦት ከተማታትን ዙር ፈረንሳ ካብ ስፐይን ምስ ተመልሰ ከየሰናኽሎ ተሰጊኡ፣ በሪሁ ኣረጋዊ ኣብ ስዊዘርላንድ ታሪኽ ሰሪሑ