ዜና ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (5 ሓምለ 2023 )

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ናይ ሎሚ 5 ሓምለ 2023 ዘዳለናዮ ዜና ኤስ ቢ ኤስ ኣርእስታት ዜና፡ ፕረዚደንት ኢንዶነዥያ ጆኮ ዊዶዶ ፡ ናብ ኣውስትራልያ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ምብጻሕ ድሕሪ ምግባሩ ፡ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ። ኣብ ትግራይ፤ ህዝቢ ብጥምየት ይመውት ኣሎ። ንሱዳን ዘዳዉባ ሃገራት ነቶም ካብ ኲናት ሃዲሞም ዝወጹ ዘለዉ ዶባተን ክኸፍታሎም ተሓቲተን

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ማሕበረሰብ ኩንስላንድ ኣውስትራሊያ ሃይማኖታዊ በዓል ብኽብ ዝበለ ኣገባብ ኣብዒሉ።

Settlement in a new country is a significant process, so moving interstate can feel like settling twice. Credit: Catherine Delahaye/Getty Images

ናብ ካልእ ግዝኣታት ኣውስትራሊያ ንምግዓዝ ዘድልዩ ነገራት (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ )

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ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ ፖድካስት (03 ሓምለ 2023)

France Police Shooting

ዕግርግር ኣብ ፓሪስን ካልኦት ከተማታትን ዙር ፈረንሳ ካብ ስፐይን ምስ ተመልሰ ከየሰናኽሎ ተሰጊኡ፣ በሪሁ ኣረጋዊ ኣብ ስዊዘርላንድ ታሪኽ ሰሪሑ