ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen መራሒ ትግራይ ደብረጽዮን ገ/ሚካኤል ምስ ማርቲን ግሪፍቲስን ፤ ፍሉይ ልኡኽ ሕ/ኣፍሪካ ኦሊሴንጎ ኦበሶንጆን ኣብ መቐለ ተዘራሪቦም።Play04:16ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Tigray TvGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.3MB)Published 8 November 2021 at 6:02pmSource: SBS መራሒ ትግራይ ደብረጽዮን ገ/ሚካኤል ምስ ም/ል ዋና ጸሓፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ውሕሃ ማርቲን ግሪፍቲስን ፤ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኦሊሴንጎ ኦበሶንጆን ኣብ መቐለ ተዘራሪቦም።Published 8 November 2021 at 6:02pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ