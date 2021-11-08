ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

መራሒ ትግራይ ደብረጽዮን ገ/ሚካኤል ምስ ማርቲን ግሪፍቲስን ፤ ፍሉይ ልኡኽ ሕ/ኣፍሪካ ኦሊሴንጎ ኦበሶንጆን ኣብ መቐለ ተዘራሪቦም።

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Homeland News

Source: Tigray Tv

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Published 8 November 2021 at 6:02pm
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መራሒ ትግራይ ደብረጽዮን ገ/ሚካኤል ምስ ም/ል ዋና ጸሓፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ውሕሃ ማርቲን ግሪፍቲስን ፤ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኦሊሴንጎ ኦበሶንጆን ኣብ መቐለ ተዘራሪቦም።

Published 8 November 2021 at 6:02pm
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