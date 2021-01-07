"ልደት ኣብ ጸልማት እዋን ኮይና ነኽብሮ እንተለናይ'ኳ ተስፋ ግና ኣለና።" ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen "ልደት ኣብ ጸልማት እዋን ኮይና ነኽብሮ እንተለናይ'ኳ ተስፋ ግና ኣለና።" ቆሞስ ኣባ ዮሃንስPlay13:07ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Komos Aba Yohannes Source: Aba YohannesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.63MB)Published 7 January 2021 at 5:00pmSource: SBS በዓል ልደት ምስ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ ካብ ሃመረ ኖህ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኪዳነ ምሕረት ኣደላይድ።Published 7 January 2021 at 5:00pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ