ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

"ልደት ኣብ ጸልማት እዋን ኮይና ነኽብሮ እንተለናይ'ኳ ተስፋ ግና ኣለና።" ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Oetodox Chrstian celebrates by Eritreans and Ethiopians in Australia

Komos Aba Yohannes Source: Aba Yohannes

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 7 January 2021 at 5:00pm
Source: SBS

በዓል ልደት ምስ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ ካብ ሃመረ ኖህ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኪዳነ ምሕረት ኣደላይድ።

Published 7 January 2021 at 5:00pm
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

Live Podcast Ibro 1.JPG

ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

Radio telescopes - Tigrinya.jpg

መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)

Spectators observe a minute silence.jfif

ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ

Capture.JPG

“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ