ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኣፍሪቃውያን መንእሰያት ኣውስትራሊያዊያን ካብቲ ካልእ ማሕበረሰብ ንላዕሊ ብብዝሒ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከቡ ። ንምንታይ?Play17:39ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (23.13MB)Published 1 April 2021 at 1:35pmSource: SBS ነዚ ዝምልከት ዝቐረበ ሓሳብ ምርኩስ ጌርና ምስ ዶ/ር ኣማኒኤል ኤልያስ ካብ ዲክን ዩኒቨርሲቲ መብርሂ ወሲኽና ኣቕሪብናዮ ኣለና።Published 1 April 2021 at 1:35pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ