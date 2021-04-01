ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣፍሪቃውያን መንእሰያት ኣውስትራሊያዊያን ካብቲ ካልእ ማሕበረሰብ ንላዕሊ ብብዝሒ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከቡ ። ንምንታይ?

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

African Young

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Published 1 April 2021 at 1:35pm
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ነዚ ዝምልከት ዝቐረበ ሓሳብ ምርኩስ ጌርና ምስ ዶ/ር ኣማኒኤል ኤልያስ ካብ ዲክን ዩኒቨርሲቲ መብርሂ ወሲኽና ኣቕሪብናዮ ኣለና።

Published 1 April 2021 at 1:35pm
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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

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መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)

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ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ

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