ኣፍሪቃዊ ምርኢት ፋሽን ኣብ ከተማ ፐርዝ

ሳፉራቱ ባካረ ኣብ'ቲ ኣፍሪቃዊ ምርኢት Credit: RODWELL
Published 19 September 2022 at 7:41pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya
ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎም ክኢላታት ቅዲ ፋሽን ኣብ ከተማ ፐርዝ ፍርያቶም ብመልክዕ ዘመናውያን ቅዲታት ብምቕራብ ንባህሊ ሓድሽ ህይወት ክሶኽዑ ይጥቀምሉ’ለዉ። እዞም ኣብ'ዚ ምርኢት ፋሽን ዝቐረቡ ፍርያት ነቶም ኣፍሪቃዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ምስ ኣፍሪቃዊ መበቆሎም ዝተኣሳሰር ውርሻታቶም ኮሪዖም ከብዕልዎም ክሕግዞም እንከሎ ነቶም ካልኦት ከኣ ምስ’ዞም ቅድታት ክላለዩን ዕድል ፈጢሩሎም ኣሎ።
Published 19 September 2022 at 7:41pm
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