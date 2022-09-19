ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣፍሪቃዊ ምርኢት ፋሽን ኣብ ከተማ ፐርዝ

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Safuratu Bakare at the African Fashion Show (Rodwell Nagara).jpg

ሳፉራቱ ባካረ ኣብ'ቲ ኣፍሪቃዊ ምርኢት Credit: RODWELL

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Published 19 September 2022 at 7:41pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya

ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎም ክኢላታት ቅዲ ፋሽን ኣብ ከተማ ፐርዝ ፍርያቶም ብመልክዕ ዘመናውያን ቅዲታት ብምቕራብ ንባህሊ ሓድሽ ህይወት ክሶኽዑ ይጥቀምሉ’ለዉ። እዞም ኣብ'ዚ ምርኢት ፋሽን ዝቐረቡ ፍርያት ነቶም ኣፍሪቃዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ምስ ኣፍሪቃዊ መበቆሎም ዝተኣሳሰር ውርሻታቶም ኮሪዖም ከብዕልዎም ክሕግዞም እንከሎ ነቶም ካልኦት ከኣ ምስ’ዞም ቅድታት ክላለዩን ዕድል ፈጢሩሎም ኣሎ።

Published 19 September 2022 at 7:41pm
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