SBS Tigrinya

ብደምን ረሃጽን ስደተኛታት ዝተሃንጸ ትሕተ ቕርጺ ዋንጫ ዓለም ቐጠር

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Football/ 2022 FIFA World Cup in Qatar

ናይ መወዳእታ ጸወታ ዋንጫ ዓለም ዝግበረሉ ስታዲዩም ሉሳይል, ( The Yomiuri Shimbun via AP Images ) Credit: Keita Iijima/AP

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Published 17 November 2022 at 8:22am
By Ben Lewis
Presented by Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS

ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ምጅማር ግጥም ዋንጫ ዓለም ፊፋ ሰንበት [20 ሕዳ] ክዕዘቡ'ዮም ፡ እዚ ኣብ ሓደ ብዓየይቲ ስደተኛታት ዝተሃንጸ ስታድዩም እዮም ክዕዘብዎ። ቐጠር ነቲ ውድድር ናይ ምእንጋድ መሰል ካብ እትሽለም ንነጀው ፡ ጸብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሓያል ምጽብጻብ በጺሑ ኣሎ ።ኣብታ ናይ ወሽመጥ ዓረብ ሃገር ምስ ዘሎ ናይ ሰራሕተኛ ድሕንነት ብዝተሓሓዝ ፡ ብ ግብረ ሰናያዊ ጉጅለታት ዕቤት ከም ዝገብረ ይግንዘቡ እኳ እንተ ኰኑ ፡ ብዛዕባ መጻኢ ግን ስክፍታታት ኣሎ ።

Published 17 November 2022 at 8:22am
By Ben Lewis
Presented by Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS
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