ናይ ሓባር ረመዳን ኢፍጣር ማሕበረሰብ ኤርትራዊያን ኣብ ኣውስትራሊያ

ናይ ሓባር ረመዳን ኢፍጣር ማሕበረሰብ ኤርትራዊያን ኣብ ኣውስትራሊያPlay09:42Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.59MB) ማሕበረሰብ ኤርትራዊያን ኣብ ኣውስትራሊያ፡ ናይ ሓባር ኢፍጣር ኣብ ኖርዝ መልበርን መአከቢ ኣዳራሽ ማሕበረሰባት ብዕለት 01 ሚያዝያ 2023 ጌሮም ነይሮም፡ ኣብቲ ቦታ ተረኺብና ተሳተፍቲን ኣወሃድቲ ኣቲ መደብን ብዛዕባ’ቲ ምት እኽኻብ ናይ ሓባር ኢፍጣር ዝሃቡና ጦብላሕታ ከምዚ ዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ።ShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (30 መጋቢት 2023)ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ባጀት ምስ መንግስቲ ተዘራሪቡ፣ 'ኣብ 2022 ከበድቲ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ገዲዶምን ቀጺሎምን' ኣምነስቲካብ ስደት ወይ ምፍንቓል ዝነቅል ሓዘን እንታይ'ዩ? ከም ሓደ ዓዱ ገዲፉ ዝኸደ/ዝተሰደ ሰብ መጠን ካብ ምምንጣልን ምስኣንን ዝተላዕለ ዝስመዓኩም ሓዘን ክወጸልኩም ይኽእል ዶ፧ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ደቡባዊ ዉቅያኖሳት ከቢድ ማህሰይቲ ከምዘውረደ ሓድሽ መጽናዕቲ ኣረጋጊጹ።