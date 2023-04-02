ናይ ሓባር ረመዳን ኢፍጣር ማሕበረሰብ ኤርትራዊያን ኣብ ኣውስትራሊያ

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ማሕበረሰብ ኤርትራዊያን ኣብ ኣውስትራሊያ፡ ናይ ሓባር ኢፍጣር ኣብ ኖርዝ መልበርን መአከቢ ኣዳራሽ ማሕበረሰባት ብዕለት 01 ሚያዝያ 2023 ጌሮም ነይሮም፡ ኣብቲ ቦታ ተረኺብና ተሳተፍቲን ኣወሃድቲ ኣቲ መደብን ብዛዕባ’ቲ ምት እኽኻብ ናይ ሓባር ኢፍጣር ዝሃቡና ጦብላሕታ ከምዚ ዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ።

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Source: Moment RF / Alexander Spatari/Getty Images

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