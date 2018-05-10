“ብምኽንያት ኩናት ኢትዮ-ኤርትራ ዓመታዊ ኣስታት 10 ሺሕ ደብዳቤታት ናይ ዝጠፍኡ ሰባት ብኽልቲኡ ወገን ይመጻና” ብርሃነ መኮንን ሓ/ጨ/ ቀይሕ መስቀል ትግራይ
Source: Red Cross
Published 10 May 2018 at 3:59pm
By SBS Tigriinya
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ዓልቲ ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን 30 ሚያዝያ ወይ 8 መይ ብዓለምለኸ ብርኪ ንመበል 72 ግዘ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ንመበል 60 ግዘ ተዘኪሩ ውዒሉ፡፡ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ካብ ዝህቦም ብርክት ዝበሉ ሰናይ ተግባራት ሓደ ምርኻብ ዝተጣፍኡ ስድራ ይርከቦ፡፡ ብፍላይ ድሕሪ ኩናት ኢትዮ-ኤርትራ ዓሰርተታት ኣሽሓት ስድራ ብማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣቢሎም ተራኺቦም፡ ይራኸቡ 'ውን ኣለው፡፡ ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ኣብ ተግባራት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ትኹረት ዝገበረ እዩ፡፡
Published 10 May 2018 at 3:59pm
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