ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“ብምኽንያት ኩናት ኢትዮ-ኤርትራ ዓመታዊ ኣስታት 10 ሺሕ ደብዳቤታት ናይ ዝጠፍኡ ሰባት ብኽልቲኡ ወገን ይመጻና” ብርሃነ መኮንን ሓ/ጨ/ ቀይሕ መስቀል ትግራይ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Red Cross

Source: Red Cross

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 10 May 2018 at 3:59pm
By SBS Tigriinya
Source: SBS
Available in other languages

ዓልቲ ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን 30 ሚያዝያ ወይ 8 መይ ብዓለምለኸ ብርኪ ንመበል 72 ግዘ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ንመበል 60 ግዘ ተዘኪሩ ውዒሉ፡፡ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ካብ ዝህቦም ብርክት ዝበሉ ሰናይ ተግባራት ሓደ ምርኻብ ዝተጣፍኡ ስድራ ይርከቦ፡፡ ብፍላይ ድሕሪ ኩናት ኢትዮ-ኤርትራ ዓሰርተታት ኣሽሓት ስድራ ብማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣቢሎም ተራኺቦም፡ ይራኸቡ 'ውን ኣለው፡፡ ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ኣብ ተግባራት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ትኹረት ዝገበረ እዩ፡፡

Published 10 May 2018 at 3:59pm
By SBS Tigriinya
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ