መልእኽቲ መራሕቲ ክርስትና ብምኽንያት በዓል ትንሳኤ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen መልእኽቲ መራሕቲ ክርስትና ብምኽንያት በዓል ትንሳኤPlay14:26ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (26.44MB)Published 19 April 2020 at 9:00amSource: SBS ኣብ ሰረቀብርሃን ወልደሳሙኤል ካብ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን፡ ፓስቶር ብርሃነ መርሶ ካብ ወንጌላዊት ቤተ ክርስትያን ከም ኡውን ኣባ ስም ኦን ምሕረትኣብ ካብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን፡ ብምሕክንያት በዓል ትንሳኤ ዝሃብዎ መልእኽቲ ቀሪቡ ኣሎ።Published 19 April 2020 at 9:00amSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር