ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

መልእኽቲ መራሕቲ ክርስትና ብምኽንያት በዓል ትንሳኤ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Religious leaders Easter message

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Published 19 April 2020 at 9:00am
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ኣብ ሰረቀብርሃን ወልደሳሙኤል ካብ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን፡ ፓስቶር ብርሃነ መርሶ ካብ ወንጌላዊት ቤተ ክርስትያን ከም ኡውን ኣባ ስም ኦን ምሕረትኣብ ካብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን፡ ብምሕክንያት በዓል ትንሳኤ ዝሃብዎ መልእኽቲ ቀሪቡ ኣሎ።

Published 19 April 2020 at 9:00am
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