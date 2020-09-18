“ንዝጀመርዎ ኣድማ ንዓለም እንተዘየቃልሖስ ምናልባትዶ ክፍትሑ ምኸኣሉ ኢለ ኩሉ ግዜ ብውሽጠይ ይጠዓስ።” ከማል ዓሊ

Eritrean journalists 19 Years in Prison

Source: PEN Eritrea

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

18 መስከረም 2001 ናይ ኤርትራዊያን ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም፡ ንዝሓለፈ 19 ብዘይፍርዲን ሕጊን ሃለዋቶም ከምዝጠፍእ ተጌሩ። ኣብቲ ፈለማ ማእሰርቶም ን ኣስታት 6 ኣዋርሕ ኣብ ኣስመራ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ተኣሲሮም ኣብዝነበርሉ፡ ከማል ዓሊ ምስኦም ተኣሲሩ ድሕሪ ምጽናሕ፡ እቶም ጋዜጠኛታት ምሕሳም ኣድማ ከምዝጀመሩ፡ ንዓለም ኣቃልሓልና ብዝሃብዎ ሓደራ፡ ከማል ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስወጸ፡ እቶም ጋዜጠኛታት ምሕሳም ኣድማ ከምዝጀመሩ ንመላእ ዓለም ከምዝቃላሕ ጌሩ። ጻዊዒቶም ከምዝተቓልሐ ድማ ምልክት ሰደደሎም’ሞ እቲ ምሕሳም መግቢ ቀጺሎሞ። ብድሕርዚ እቶም እሱራት ናብ ዘይፍለጥ ቦታ ከምዝስወሩ ተገብረ። ከማል ግና ነዚ ምግባሩ ክሳብ ሎሚ ድቃስ ከምዝኸልኦ ኣብዚ ቃለ መሕትት ገሊጹ ኣሎ።

Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (02/02/2023)

yasseenoam_316645_01.jpg

"እዚ ስልማት ዝለዓለ'ኳ እንተኾነ ድሌት ምሕጋዝ ስለዘለኒ ገና ሰናይ ተግባረይ ክቕጽሎ እየ" - ያሲን ሙሳ

Homeland Report

ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ንመራሕቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ነቒፉ (ጸብጻባት)

BACK TO SCHOOL NSW STOCK

ቅልውላው ክብሪ መነባብሮ ወጻኢታት ናውቲ ትምህርቲ ተወሲኽዎ ንወለዲ የሻቕል