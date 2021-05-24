ኦሎምፒክስ ክካየድን ክስረዝን መን'ዩ ዝውስን፧ ሮናልዶን-ጁቬንቱስን ሳላሕን-ሊቨርፑልን ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ግጥማት ናብ ኤውሮጳ ሓሊፎም

Source: SBS News
Published 25 May 2021 at 7:22am, updated 25 May 2021 at 7:24am
Source: SBS
ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (24/05/2021) * ቅ/ብ ዙር ኢጣልያ/ጂሮ ድ’ኢታልያ ብመሪሕነት ኮሎምቢያዊ ኢጋል በርናል ናይ ካልኣይ ሰሙን ውድድራቱ ብምክያድ ይቕጽል ኣሎ፡ ካብ’ቶም ዝጀመሩ ሰለስተ ኤርትራዊያን ተቐዳደምቲ ክልተ ዘዕግብ ውጽኢት እናመዝገቡ ገና መኸተኦም ይቕጽሉ’ለው፡ * ሊጋት ኩ’እግሪ ኤውሮጳ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ግጥማቶም ኣካይዶም፡ ሊቨርፑልን መሓመድ ሳላሕን ከምኡ’ውን ጁቬንቱስን ሮናልዶን ንዓመታ ኣብ ሻምፒዮንስ ክጻወቱ ምዃኖም ኣረጋጊጾም፡ * ጃፓን ራብዓይ ማዕበል ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ እትሳቐየሉ ዘላ እዋን ተቓውሞ ውሽጢ ሃገር ንምእንጋድ ውራያት ኦሎምፒክስን ፓራሊምፒክስን ይዛይዱ’ለው፡ ኦሎምፒክ ክስረዝን ከይስረዝን ግን መን’ዩ ዝውስን
Published 25 May 2021 at 7:22am, updated 25 May 2021 at 7:24am
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