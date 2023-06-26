ድሕሪ ገስጋስ ዋግነር ናብ ሞስኮ፡ ዕጫ መራሒ ዋግነር ፕሪጎዢን፡ መጻኢ ፑቲንን ኲናት ዩክረይንን
ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ፡ ወናኒ ወተሃደራዊ ኩባን ያጉጅለ ዋግነር ዝዀነ የቭገንይ ፕሪጎዚን ፡ ዕጥቃዊ ዕልዋ ክግበር ፈቲኑ ድሕሪ ምባሉ ፡ ምስ ወተሃደራቱ ኣብ ከተማ ሮስቶቭ-ኦን ዶን ምስ በጽሐ ፡ ንህዝቢ መግለጺ ክህብ ከሎ ። (Pavel Bednyakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File) Credit: Pavel Bednyakov/AP
እዚ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ሩስያ ዘስደምምን ዘሰንብድን ኩነታት እዩ ተፈጺሙ ። ካብቲ ብዙሕ ኣጽዋር ዝዓጠቑ ናይ ዉልቂ ሰራዊት ሩስያ ናብ ሞስኮ ምኻድን ዝገበርዎ ምንቅስቓስ ብኽሕደት ሃገር ተኸሲሶሙሉ ዝነበረ ክሲ ክመሓሩ ተራእዩ። እቲ ህውከት ስልጣን ፕረዚደንት ፑቲን ዝተፈታተነ ፡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ስልጣን ዝጸንሓሉ ኩነታትን ብዛዕባ እቲ ኣብ ዩክረይን ዘሎ ግጭትን ሕቶታት ኣልዒሉ ይርከብ ።
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