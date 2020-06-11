ምንዋሕ ስልጣን ቀ/ሚ ኣቢይ ሰልፍታት ኦሮሞ ብሓባር ተቓዊመንኦ፡ 'ተቓውሞታት ወይ ምሕሳም ምርጫታት ልሙዳት ተርእዮታት ክኾኑ'ዮም'- ክኢላታት
Source: Ethiopianmonitor
ዕለታዊ ዜና ኤስቢኤስ ትግርኛ (11 ሰነ 2020) ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ፈደረሽን ኢትዮጵያ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ ኣሕመድን ክልላዊ ባይቶታትን ምምሕዳራትን ክናዋሕ ብምስምማዕ ኣጽዲቕዎ። ቀ/ሚ ኣውስትራልያ ብምኽንያት ኣተሓሕዛ ናይ'ቲ ዘይሕጋዊ ምእካብ ዕዳ ብመንገዲ ሮቦደት ንዝተፈጥረ ዝኾነ መጉዳእቲ ይቅሬታ ሓቲቱ። ኣብ ከተማ መልበርን ኣብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት 'ብላክ ላይቭስ ማተር' ዝተሳተፈ ሓደ ሰብ ኣብ ግዝኣት ቪክቶርያ ካብ ዝተረኽቡ ሓደስቲ መልከፍትታት ኮሮናቫይረስ ኮይኑ። ቀ/ሚ ስኮት ሞሪሰን ካልኦት ሰልፍታት ኣብ'ዚ ቀዳመ ሰንበት እንተተኻይዶም እቶም ተሳተፍቲ ክኽሰሱ ጸዊዑ።
Published 11 June 2020 at 9:24pm
Source: SBS
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