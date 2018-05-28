ኤስ.ቢ.ኤስ ራዲዮ ናይ 7 ሓደሽቲ ቋንቋታት ፕሮግራም ጀሚሩ

The Kirundi language group’s producer, Mireille Kayeye (SBS) Source: SBS
Published 28 May 2018 at 4:13pm
By Beyene Semere
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ኣብ ኣውስትራሊያ፣ ቅድሚ ሓደ ዓመት ሓደ ካብ 7 ገዛውቲ ኣብ ገዝኦም ቋንቋ እንግሊዝ ዘይዛረቡ ዝነበሩ ኣብዚ እዋን ሓደ ካብ 5 ስድራቤታት ኣብ ኣውስትራሊያ ኣብ ገዛኦም ብቋንቋ እንግሊዝ ኣይዛረቡን እዮም። እዚ ዓቢ ለውጢ እዩ። ብዙሓት ካብዞም ቋንቋታት ኣብ ኣውስትራሊያ ዝኣተዉ ሓደሽቲ እዮም። ኣብ መሕበረሰባት ድማ ነዞም ቋንቋ ዝዛረቡ ህዝቢ ቁጽሮም በዚሑ ኣሎ። ቋንቋታት ቲቤት፡ ሃካህ ቺን ከምኡውን ሞንጎሊያን ሓደ ካብ ናይ ኣፍሪቃ ቋንቋታት ዝኾነ ኩሪንዲን ካብቶም 7 ሓደሽቲ ቋንቋታት ኣብ ራዲዮ ኤስ.ቢ.ኤስ ዝተወሰኹ እዮም።
Published 28 May 2018 at 4:13pm
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