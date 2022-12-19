ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መቐለ ውዱብ ዝምታ ይፍጸም ኣሎ ኢሉ ክኸስስ እንከሎ መንግስቲ ትግራይ ብወገኑ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብግቡእ ክትግበር ይጽውዕ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Homeland Report

ጸብጻባት ዜና Credit: Getty

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Published 19 December 2022 at 6:19pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya

* መንግስቲ ትግራይ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብግቡእ ክትግበር ፀዊዑ፣ * መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ መቐለ ውዱብ ዝምታ ይፍጸም’ሎ ክብል ከሲሱ፣ * ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘሎ ውግእ ናብ ዝኸፍአ የምርሕ ምህላዉ ተገሊጹ፣ * ልዕሊ 30 ሽሕ ኢትዮጵያ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ተዳጒኖም ይሳቐዩ ምህላዎም ተሓቢሩ፣

Published 19 December 2022 at 6:19pm
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