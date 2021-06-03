ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣሜሪካ ብናይ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲኣ ኩናት ኣብ ትግራይ ብቕጽበት ደው ክብል ኣብ ልዕሊ ቀ/ሚ ኣቢይ ጸቕጢ ኣበርቲዓ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

SBS Tigrinya Daily News (03/06/2021)

ዕለታዊ ዜና ኤስቢኤስ ትግርኛ (03/06/2021) Source: Getty

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 3 June 2021 at 8:20pm
Source: SBS

ዕለታዊ ዜና ኤስቢኤስ ትግርኛ (03/06/2021) * ዓለምለኸ ግብረሰናያዊ ማሕበራት ጥሜት ዘንጸላልዎም ዘሎ ሚልዮናት ሰባት ረዲኤት ከብጽሕሎም ኣብ ትግራይ ኲናት ደው ክብል ክእውጅ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸቕጥታት የብርትዑ’ለው፡ * ቪክቶርያ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት፡ ንሓደ ትማሊ ዝተሓበረ መልከፍቲ ኣብ መእለዪ ኣረጋውያን ወሲኽካ፡ 3 ሓደስቲ መልከፍታት ኮቪድ-19 ኣብ ሕብረተሰብ መዝጊባ፡ * ቀ/ሚ ስኮት ሞሪሰን ኣብ’ቶም ዝተወሰኹ ሸውዓተ መዓልታት ዝቕጽሉ ቀይድታት ምንቅስቓስ ዝተተንከፉን ብደረጃ ኮመንዌልዝ ውዑያት ነቑጣታት ኮሮናቫይረስ ተባሂሎም ዝተመደቡ ከባቢታትን ዝነብሩ ወይ ዝሰርሑ ሰባት ናይ ደገፍ ሓገዝ ኣዊጁ፡ * ቤተመንግስቲ ባኪንግሃም ፓላስ ክሳብ መወዳእታ 1960ታት ካብ ካልኦት ውሁዳን ዓሌታት ወይ ወጻእተኛታት ኣብ ዓበይቲ ቦታታት ሓላፍነት ከገልግሉ ይኽልክል ከምዝነበረ ሰነዳት ኣቃሊዖም፡

Published 3 June 2021 at 8:20pm
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

Live Podcast Ibro 1.JPG

ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

Radio telescopes - Tigrinya.jpg

መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)

Spectators observe a minute silence.jfif

ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ

Capture.JPG

“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ