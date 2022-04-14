ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ዕለታዊ ዜና ኤስቢኤስ ትግርኛ (14/04/2022)

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SBS Tigrinya Daily News

Source: Getty

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Published 14 April 2022 at 10:10pm, updated 16 April 2022 at 1:47am
Source: SBS

ዕለታዊ ዜና ኤስቢኤስ ትግርኛ * ሓላፈ ውድብ ጥዕና ዓለም (WHO)፡ ኣብ ካልእ ክፋላት ዓለም ዘለዉ ቅልውላዋት ተመሳሳሊ ቆላሕታ ኣይረኽቡን ኣለዉ ብምባል፣ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣትኩርኦም ኣብ ዩክረይን ጥራይ ብምግባሮም ኮኒንዎም። * ንኣውስትራልያውያን ዪክረይናውያን ዝውክል ሃገራዊ ኣካል ሩስያውያን ዲፕሎማሰኛታት ክስጎጉ መጸዋዕታ ኣቕሪቡ። * ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን ኣብ’ዚ ግዜ ስልጣኑ ብልሽውናን ካልኦት ዘየድልዩ ተግባራት ኣባላት ባይቶን ዝምርምር ሓደ ፈደራል ኮሚሽን ብዘይምቛሙ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ምርጫ ዝኣተዎ መብጽዓ ጠሊሙ ንዝተባህሎ ነጺግዎ። * ሚስተር ኣልባነሲ ሰልፉ እንተተዓዊቱ እቲ ጀላቡ ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ምምላስ ዝብል ፖሊሲ ከምዘለዎ ክዕቅቦ ምዃኑ ኣረጋጊጹ።

Published 14 April 2022 at 10:10pm, updated 16 April 2022 at 1:47am
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