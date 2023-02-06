ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (06/02/2023)Play53:56 Credit: Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (37.91MB) ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (06 ለካቲት 2022) ካብ መልበርን፣ ኣውስትራልያShareLatest podcast episodesቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ትኸስስ፣ ከቲቶም ዝጸንሑ ኣባላት ዕቑር ሰራዊት ኤርትራ ናብ ገዝኦም ክምለሱ ጀሚሮምቢንያም ግርማይ ጽላሎት መዛዘሚ መስመር ምርኣይ ከሊእዎ ክንሱ ኣብ 2023 ናይ ፈለማ ዓወቱ ኣመዝጊቡ፣ ርእሱ ሒምዎ ግን ኣቋሪጹ'ምዕራባውያን ኢድኩም ካብ ኣፍሪቃ ኣክቡ፣ መራሕቲ ኣፍሪቃ ኸኣ ታሪኽ ከይወቕሰኩም ሰላም ኣብ ምስፋን ድሕርሕር ኣይትበሉ' ጳጳስ ፍራንሲስቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (02/02/2023)