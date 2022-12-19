ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (19 ታሕሳስ 2022)

Credit: Getty Images
Published 19 December 2022 at 10:02pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya
* መንግስቲ ትግራይ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብግቡእ ክትግበር ፀዊዑ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ መቐለ ውዱብ ዝምታ ይፍጸም’ሎ ክብል ከሲሱ፣ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘሎ ውግእ ናብ ዝኸፍአ የምርሕ ምህላዉ ተገሊጹ፣ ልዕሊ 30 ሽሕ ኢትዮጵያ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ተዳጒኖም ይሳቐዩ ምህላዎም ተሓቢሩ ዝብሉ ጸብጻባት ንሎሚ ዘለውና’ዮም። * ከባቢያዊ ምምሕዳራት ድሕሪ ደጊም ኣብ መዓልቲ ኣውስትራልያ ስነስርዓት ምረቓ ዜግነት ከካይዳ ኣይክግደዳን’የን፣ ሰልፊ ለይበር ዝመርሖ እዚ ፈደራል መንግስቲ ነቲ ከም’ኡ ክገብሩ ዘገድዶም ዝነበረ ውሳነ ናይ ቀደም መንግስቲ ሰልፊ ጥምረት ኣልይዎ’ሎ። ገለ ከባብያዊ ምምሕዳራት ከተማ መልበርን ካብ ክብሪ ንማሕበረሰባት ደቀባት ተላዒለን ነዞም ስነስርዓታት ከየካድኦም ወሲነን። ሕጂ እተን ምምሕዳራት ነዚ ስነስርዓት ኣብ ከባቢ ዕለት 26 ጥሪ ዝርከቡ ናይ 6 መዓልታት መስኮት ከካይድኦ ይኽእላ’የን፣ መንግስቲ ግን እቶም ስነስርዓታት ኣብ’ቲ ህዝባዊ መዓልቲ ክካየዱ ትጽቢት ኣለኒ ይብል። ነዚ ዝገልጽትሕዝቶ * ኣብ’ዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ባይቶ ዌስትሚኒስተር ዓባይ ብሪጣንያ ብፔን ኤርትራ፣ ኤርትራ ፎከስን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ዝተዳለወ ቅድሚ 21 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታትን ካልኦት እሱራት ፖለቲካን ሕልናን ንምዝካርን ኩነታቶም ንምቅላሕን ሓደ መደብ ምርኢት/ኤግዚቢሽን ቀሪቡ ኔሩ። ነቲ መደብ ብዝምልከት ምስ ጸሓፊን ጋዜጠኛን ሳሙኤል ገብረህይወት ዓካዓካን ጸሓፊን ኣቦወንበር ፔን ኤርትራ ኣብ’ዚ እዋንን ኣቶ ዓወት ፍስሃየን ዘካየድናዮ ዕላል ቀዳማይ ክፋሉ * ኣብ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ኣብ ማራቶን ኣቡዳቢ ብኩሉ ጾታታት ሳልሳይ ውጺኦም፣ ኤርትራዊ ኮኾብ ቢንያም ግርማይ ንሳልሳይ ዓመቱ ኣከታቲሉ ብሉጽ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ተሰይሙ፣ መሲን ኣርጀንቲናን ዋንጫ ዓለም ድሕሪ ምውሳዶም እንታይ ይበሃል ኣሎን ዝብሉን ካልኦትን ንዝርዝሮም ኣርእስታትና’ዮም።
Published 19 December 2022 at 10:02pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya
Share