ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (23/01/2023)Play43:52 Credit: Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (31.59MB) ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (23 ጥሪ 2022) ካብ መልበርን፣ ኣውስትራልያShareLatest podcast episodesኢትዮጵያ ካብ ቻን2023 ተገሊፋ፣ ጁቬንቱስ 15 ነጥቢ ተቐጺዓ፣ ናትናኤል ተስፋጽዮን ናይ ኣውስትራልያ ቅድድሙ ዛዚሙለውጢ ክግበር ምርድዳእ ተገይሩሎ፣ ዝኾነ ምትዕርራይ ይኹን ዝተጣየሰ ካቢነ ግን የለን - ህወሓትስርዓተ ትምህርቲ ኣውስትራልያ ንተመሃሮ ብዝሃሲ ኩነታት መለክዒታቱ ንድሕሪት ይተርፍ ኣሎቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (19/01/2023)