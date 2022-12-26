ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (26 ታሕሳስ 2022)

Credit: Getty Images
Published 27 December 2022 at 9:12am
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya
ዜና ጸብጻባት ዜና * ድሕሪ ናይ 2 ዓመታት ኲናት ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ ፌዴራል ናብ መቐለ ኣምሪሑ። * ቀዳማይ ሚንስተር ኢትዮጵያ "ከይዲ ኣፈፃፅማ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ሓቢሩ። * ሕብረት ኤውሮጳ፣ ኣሜሪካን እንግሊዝን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጽእ፣ መሰረታውያን ኣገልግልታት ክምለሳ ፀቕጢ ኣሐይለን። * ዕጡቓት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ሕጂ ውን ብምቕታል፣ ምግፋዕን ምዕማጽ ደቀንስትዮን ተኸሲሶም። * ኢጋድ ንተግባራውነት እቲ ስምምዕ ሰላም ከምዝድግፍ ኣፍሊጡ። * ላዐለዋይ ኣማኻሪ መገዲ ኣየር ዴልታ ዝኾኑ ኣቶ ተወልደ ገብረማርያም ኣብ ኬንያ ሓዱሽ መሪሕነት ክረኽቡ ምዃኖም ተገሊጹ። ነቶም በዓል ልደት ሰንበት ዘብዓልኩም እንቋዕ ኣብቅዓኩም እናበልና መልእኽቲ በዓል ልደት ካብ መራሕቲ ኣውስትራልያ ከነቕርብ ኢና። ካብ ግጭታት ዓለም ናብ ተፈጥሮኣዊ ዕንወታት ኣብ ዓዲ፡ ዘቤታውን ዓለምለኻውን ክስተታት ኣብ 2022 ንፖለቲከኛታት ኣውስትራልያ ጸሚዶሞም። ኣውስትራልያውያን ኣብ ወርሒ ግንቦት ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር መሪጾም፡ ንባህልን ስነምግባርን ኣብ ኣዳራሻት ባይቶ ዝምልከቱ ግን ዘየቋረጹ ሕቶታት ኣብ'ዚ ዓመት ብዓብላሊ ቀሪቦም። ነዚ ዝገልጽ ትሕዝቶ እዚ ሒዝናዮ ዘለና እዋን ቅነ ኣውደኣመትን ሓድሽ ዓመት ፈረንጂን ብምዃኑ ካብ ልደት ብኣቆጻጽራ ግሪጎሮሳውያን ክሳብ ልደት ብኣቆጻጽራ ግእዝ ንበዓል ልደት ዝምልከቱ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ብተኸታታሊ ከነቕርበልኩም ኢና። ንሎሚ ንኣመጻጽኣ በዓል ልደት፣ ንምንታይ ኣብ ዝተፈላለዩ ዕለታት ይበዓልን እቲ መዓልቲ ብሓቂ መዓልቲ ልደት ኢየሱስ ድዩ ንዝብሉ ሕቶታት መረዳእታ ክህብ ዝፍትን ብቀሺ ዮናስ ወልደሩፋኤል ዝቐረበ ትሕዝቶ ናባኹም ከነብሎ ኢና። ኣብ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት: *ፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ንወጻኢታት ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ ወይ ቻን ኣብ ምሽፋን መንግስቲ ክሕግዞ ሓቲቱ፣ *ኣሰልጣኒ ዉበቱ ኣባተ ኸኣ ናብ’ቲ ውራይ ሒዝዎም ዝኸይድ 28 ተጻወቲ መሪጹ፣ *ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ግጥማት ጋንትኡ ኒውካስትል ዩናይትድ ኣብ በዓላት ልደትን ሓድሽ ዓመትን ከምዘይጻወት ተፈሊጡ፣ *ድሕሪ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ፊፋ 2022 ቐጠር ትጽቢታት ሃገራዊት ጋንትኦም ከማልኡ ዘይከኣሉ ብዙሓት ኣሰልጠንቲ ካብ ቦትኦም ክስጎጉ ወይ ባዕሎም ክሰናበቱ’ንከለው ካልኦት ኣብ ተጠንቀቕ ይርከቡ
Published 27 December 2022 at 9:12am
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