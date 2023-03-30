ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (30 መጋቢት 2023)Play55:44 Credit: Getty ImagesGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (39.56MB) ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ መደብ ኤስቢኤስ ትግርኛ (30032023) ካብ ኣውስትራልያ ዕለታዊ ዜና፣ ጸብጻባት ዞባና፣ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያን ካልኦትንShareLatest podcast episodesጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ባጀት ምስ መንግስቲ ተዘራሪቡ፣ 'ኣብ 2022 ከበድቲ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ገዲዶምን ቀጺሎምን' ኣምነስቲካብ ስደት ወይ ምፍንቓል ዝነቅል ሓዘን እንታይ'ዩ? ከም ሓደ ዓዱ ገዲፉ ዝኸደ/ዝተሰደ ሰብ መጠን ካብ ምምንጣልን ምስኣንን ዝተላዕለ ዝስመዓኩም ሓዘን ክወጸልኩም ይኽእል ዶ፧ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ደቡባዊ ዉቅያኖሳት ከቢድ ማህሰይቲ ከምዘውረደ ሓድሽ መጽናዕቲ ኣረጋጊጹ።ካብ ርኹባትንንጉሳውያን ስድራቤት ተወሊዳ ናብ ምምናን ዓለም ክሳብ ደራሲት ህይወት ዝዘርእ ሙዚቃ፡ ሓጺር ታሪኽ እማሆይ ጽገማርያም ገብሩ