ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (30 መጋቢት 2023)

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ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ መደብ ኤስቢኤስ ትግርኛ (30032023) ካብ ኣውስትራልያ ዕለታዊ ዜና፣ ጸብጻባት ዞባና፣ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያን ካልኦትን

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