ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንተሓታትነት ጾታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ኲናት ትግራይ ዝምልከት መዘክር ፈሪሞም (ጸብጻብ)

ጸብጻባት ዜና Credit: Getty
Published 1 December 2022 at 7:12pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya
* ናብ ትግራይ መሰረታውያን ግልጋሎት ንምምላስ ዝተቐመጠ ሰሌዳ ጊዜ ከም ዘየለ ተገሊጹ። * ዋና ኣካያዲ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣቶ ተወልደ ገብረማርያም ናይ ክብሪ ሽልማት ረኺቡ * ናብ ትግራይ ዝኣቱ ሰብኣዊ ሓገዝ ሰፊሕ ዝጠልብ ምዃኑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። * ፕረ. ባይደን ንተሓታትነት ጾታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ኲናት ትግራይ ዝምልከት መዘክር ፈሪሞም። * ሃለዋታ ጠፊኡ ዝቐነየ ኤርትራዊት-ኣሜሪካዊት ሞይታ ተረኺባ።
Published 1 December 2022 at 7:12pm
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