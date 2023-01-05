'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

ጸብጻባት ዜና Credit: Getty
Published 5 January 2023 at 7:21pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya
ጸብጻባት ዜና: *ኢትዮጵየ 3ይቲ ሳተላይት ናብ ህዋ ንምውንጫፍ ኣብ ምድላው ከምዘላ ተፈሊጡ፣ * ህወሓት ካብ መዝገብ ራዕዲ ክእለ ምስ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝርርብ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ፣ * ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓፀቦ ከም ዘይተቓለለ ዓለምለኻዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ሓቢሩ፣ * ብዂናት ንዘጋጠመ ጉድኣት ካሕሳ ከምዘይህብ መድሕን ህይወት ኢትዮጵየ ኣፍሊጡ፣ * ሶማልያ፡ 9 ኣባላት ሓንቲ ስድራ ዝርከብዎም 35 ሰባት ብመጥቃዕቲ ቦምባ ተቐቲሎም
Published 5 January 2023 at 7:21pm
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