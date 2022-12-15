ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሜታ ምስ ኲናት ትግራይ ብዝተሓሓዘ ቢልዮናት ክኽሕስ ክሲ ቀሪብሉ፣ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ጅቡቲ ኣብ መከራ ወዲቖም

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Homeland Report

ጸብጻባት ዜና Credit: Getty

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Published 15 December 2022 at 7:11pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya

ጸብጻባት ዜና: * ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ፕለቲከኛታት፣ ተመሃሮን መምህራንን ዝርከብዎም 72 ውልቀሰባት ኣብ ቀይዲ ከምዘእተዉ ኣፍሊጦም፣ * ሰለስተ ተጣባቕቲ መሰላት ኣብ ትግራይ ንዝተፈጸመ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ናብ ኮሚሽን ሰብኣዊን ህዝባውን መሰላት ኣፍሪቃ ጥርዓን ኣቕሪቦም፣ * ወናኒ ፌስቡክ ዝኾነ ኩባንያ ሜታ ምስ ኲናት ትግራይ ብዝተሓሓዝ ናይ 2 ቢልዮን ዶላር ካሕሳ ክሕተት ክሲ ቀሪብሉ፣ * ኣብ ጅቡቲ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ጸገም ወዲቖም

Published 15 December 2022 at 7:11pm
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