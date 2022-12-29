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'ዓድና ብምምላስና ዳግማይ ኢና ተፈጢርና' - ኣብ መቐለ ምስ ስድራቤቶም ዝተሓወሱ ተጋሩ፣ ኣቡነ ፍቕረማርያም ሓጎስ ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሖም

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Homeland Report

ጸብጻባት ዜና Credit: Getty

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Published 29 December 2022 at 7:12pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya

ጸብጻባት ዜና * ኣብ መቐለ ድሕሪ 17 ኣዋርሕ ስሩዕ በረራ ተጀሚሩ፣ ኢንተርነትን ስልክን ውን ተኸፊቱ፣ * ናብ መቐለ ብነፋሪት ብምጋሽ ምስ ስድራቤቶም ዝተሓወሱ ተጋሩ ዳግም ከም ዝተፈጥሩ ኮይኑ ከም ዝተሰምዖም ገሊጾም፣ * ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ከይወጸ ዘላቒ ሰላም ዝሕሰብ ከም ዘይኮነ ሓደ ካብ ተላዘብቲ ትግራይ ተዛሪቡ፣ * ጉዳይ ባሕሪ መሰረት ህላወና እምበር መጋየጺ ኣይኮነን ክብል ዋና ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሪር አድሚራል ክንዱ ገዙ ተዛሪቡ፣ * ካቶሊካዊ ጳጳስ ኤርትራ ሰበኻ ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሖም፣ * ኣብ ሕቡራት ሃገራት ቀዋዊ ወካሊ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ታየ ኣፅቀስላሴ ካብ ሓላፍነቱ ተሰናቢቱ

Published 29 December 2022 at 7:12pm
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