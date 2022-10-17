ደብዳብ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ትግራይ ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝርከቡዎም ሰባት ቀቲሉ (ካብ ጸብጻባት)

ጸብጻባት ዜና Credit: Getty
Published 17 October 2022 at 7:10pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya
ጸብጻባት ዜና (17/10/2022) ደብዳብ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ትግራይ ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝርከቡዎም ሰባት ቀቲሉ፣ ወተሃደራዊ መጥቃዕትታት እንትቕጽሉ ህልቂት ሰላማውያን ሰባት ክውስኽ’ዩ ክብሉ ዲፕሎማሰኛታት ኣጠንቂቖም፣ ሕብረት ኣውሮጳ፣ ኣሜሪካን ሕብረት ኣፍሪቃን ተኹሲ ደው ክብል ጸዊዖም፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ መካይን ዝርከብኦም 38 ዓይነት ናውቲ ናብ ሃገሩ ከይኣትዉ ከልኪሉ፣ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ፎረም ጣና ተሳቲፉ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ
Published 17 October 2022 at 7:10pm
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