ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ደብዳብ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ትግራይ ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝርከቡዎም ሰባት ቀቲሉ (ካብ ጸብጻባት)

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Homeland Report

ጸብጻባት ዜና Credit: Getty

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Published 17 October 2022 at 7:10pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya

ጸብጻባት ዜና (17/10/2022) ደብዳብ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ትግራይ ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝርከቡዎም ሰባት ቀቲሉ፣ ወተሃደራዊ መጥቃዕትታት እንትቕጽሉ ህልቂት ሰላማውያን ሰባት ክውስኽ’ዩ ክብሉ ዲፕሎማሰኛታት ኣጠንቂቖም፣ ሕብረት ኣውሮጳ፣ ኣሜሪካን ሕብረት ኣፍሪቃን ተኹሲ ደው ክብል ጸዊዖም፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ መካይን ዝርከብኦም 38 ዓይነት ናውቲ ናብ ሃገሩ ከይኣትዉ ከልኪሉ፣ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ፎረም ጣና ተሳቲፉ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ

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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (17 ጥቅምቲ 2022)

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Eritrean Families in Hume and the North of Melbourne celebrating

ኣብ ሰሜን ከተማ መልበርን ዝነብሩ ኤርትራውያን-ኣውስትራልያውያንን ኤርትራውያንን ስፖርታዊ ንጥፈታትን መግብታትን ዘለዎ ዓቢይ ምትእኽኻብ ኣካይዶም

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ወለዲ ብምኽንያት ምውላድ ዝወሃቦም ክፉል ግዜ ዕረፍቲ መንግስቲ ኣናዊሕዎ