ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ መደብ SBS ትግርኛ (14 ሚያዚያ 2022)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Full program SBS Tigrinya Live

Source: Getty

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Published 16 April 2022 at 1:48am
Source: SBS

*ዕለታዊ ዜና * ትንታነ ዜና *ጸብጻብ ልኡኽ *ቃለመሕትት *ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ

Published 16 April 2022 at 1:48am
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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

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