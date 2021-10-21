ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ብሩንዲ ክትከትብ ጀሚራ፡ ኤርትራን ሰሜን ኮርያን ጥራይ ክታበት ኮቪድ ዘይጀመራ ሃገራት ኮይነት። (ካብ ዕለታዊ ዜና)

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Published 21 October 2021 at 8:35pm
Source: SBS

ኣርእስታት ዜና *ቪክቶሪያ 70 ሚእታዊ ህዝባ ተኸቲቡ ካብ ቀይዲ ክትወጽእ ኣብትዳለወሉ ካልእ ብዝሒ ዘለዎ መልከፍቲ ኮቪድ ተረኺቡ። ** ኣውስትራሊያ ኣብ ዋና ከተማ ትግራይ ከተማ መቐለ ደብዳብ ነፈርቲ ምፍጻሙን ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት እናገደደ ምምጽኡን ከምዘተሓሳስባ ገሊጻ ። ሓንቲ ካብተን ክታበት ኮቪድ-19 ንህዝበን ዘይከትባ ዘለዋ ናይ መወዳእታ ሰለስተ ሃገራት ዓለም ዝኾነት ፡ ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሃገር ብሩንዲ ሃገራዊ ወፍሪ ምኽታብ ፡ ብሰኑይ ጀሚራ ። ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም ፡ ሰሜን ኮርያን ካብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾነት ኤርትራን ጥራይ እየን ክታበታት ኮቪድ-19 ንህዝበን ዘይከትባ ዘለዋ ። *** ዋንጫ ዓለም ካብ ኣኣብ ኣርባዕተ ዓመት ናብ ኣብ ነፍሲወከፍ 2 ዓመት ክጎድል ንዝቐረበ እማመ ተቓዉሞ ይገጥሞ።

Published 21 October 2021 at 8:35pm
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