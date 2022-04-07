ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ዕለታዊ ዜና SBS ትግርኛ (07 መጋቢት 2022)

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Published 7 April 2022 at 8:58pm
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ኣርእስታት ዜና፥ **ብምኽንያት ዝቐርብ ዘሎ ናይ ኲናት ገበን ዘቑጽር መርትዖታት ኣመሪካን እንግሊዝን ዝሓየለ ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ራሻ ወሲኸን። ** መራሒ ተቓዋሚ ሰልፊ ፈደራል ናይ ራሻ ዲፕሎማት ካብ ኣውስትራሊያ ክወጹ ጸዊዑ። ** ሽዱሽተ ናይ ኣመሪካ ዲፕሎማሰኛታት ነበር ኣብ ኢትዮጵያ ፡ ኩናት ትግራይ ከብቅዕ ፡ ከምኡ 'ውን ወተሃደራት ኤርትራ ናብ ሃገሮም ክስሕቡ ጸዊዖም። **ኣብ ሱዳን ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዝገብሩ ዝነበሩ ብ ኣሻሓት ዝቑጸሩ ሰባት ፖሊስ መንብዒ ጋዝ ተኩስሎም። ** ፕሬዝዳንት ቡርኪናፋሶ ዝነበረ ብሌዝ ኮምፓኦሬ ኣብ ቅትለት ፕሬዝዳንት ቶማስ ሳንካራ ኢድ ኔርዎ ተባሂሉ ንሕልፈት ክእሰር ተፈሪድዎ። ** ናይ ኣውስትራሊያ ዉድድር Grand Prix ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ተመሊሱ...

Published 7 April 2022 at 8:58pm
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