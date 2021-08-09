ዕለታዊ ዜና 09 ነሓሰ 2021 SBS ትግርኛ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ዕለታዊ ዜና 09 ነሓሰ 2021 SBS ትግርኛPlay13:20ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (18.46MB)Published 9 August 2021 at 10:21pmSource: SBS ቀንዲ ነጥቢታት ዜና፡ *** ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ተወሳኺ 283 ብኮሮናቫይረስ ዝመሓላለፉ ሰባትን ካልእ ሞትን ከምዘጋጠመ ተረጋጊጹ። **** ብዙሕ ከባቢታት ሱዳን ብማይ ኣጥለቕሊቑ። ***** ዉድድራት ኦሎምፒክ ተዛዚሙPublished 9 August 2021 at 10:21pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ