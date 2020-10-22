ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ተጻመድቲ ተመሳሳሊ ጾታ "ክሕቆፉ ዘግብር ሕጊ ክንፈጥር ኣለና፡ በዚ ድማ ብሕጊ ሓለዋ ይህልዎም።” ፖፕ ፍራንሲስ። (ካብ ዕለታዊ ዜና)

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Pope Francis Holds His Weekly Audience

Pope Francis leaves the Paul VI Hall at the end of his weekly audience on October 21, 2020 in Vatican Source: Getty Images Europe

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Published 22 October 2020 at 7:44pm, updated 22 October 2020 at 7:48pm
Source: SBS

ቀንዲ ነጥቢታት ዜና ፡ #ኢራንን ራሻን ኣብ ናይ ኣመሪካ ምርጫ ጣልቃ ክኣትዋ ይፍትና ኣለዋ ብምባል ሰብ መዚ ጸጥታ ኣመሪካ ከሲሶም። #ኣመሪካዊያን ድምጾም ክህቡ ንምንታይ ከምዘድሊ ንምግላጽ ናይ ቀደም ናይ ኣመሪካ ፕረሲደንት ባራክ ኦባማ ኣብጎስጓስ ምርጫ ኣመሪካ 2020 ዳግም ተቐልቂሉ። #ኣብ ቪክቶሪያ ሎሚ 5 ሓደሽቲ ሰባት ብ COVID-19 ዝተለኽፉ ተረኺቦም ዝሞተ ግና ኣይነበረን። #ኣውስትራሊያዊ ተጻዋታይ ጎልፍ ኣዳም ስኮት ብኮቪድ-19 ተለኺፉ በዚ ድማ ካብቲ ኣብ ኣመሪካ ዝግበር ዘሎ ዉድድር ጎልፍ ክወጽእ ተገዲዱ ኣሎ።

Published 22 October 2020 at 7:44pm, updated 22 October 2020 at 7:48pm
Source: SBS
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