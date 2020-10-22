ተጻመድቲ ተመሳሳሊ ጾታ "ክሕቆፉ ዘግብር ሕጊ ክንፈጥር ኣለና፡ በዚ ድማ ብሕጊ ሓለዋ ይህልዎም።” ፖፕ ፍራንሲስ። (ካብ ዕለታዊ ዜና)

Pope Francis leaves the Paul VI Hall at the end of his weekly audience on October 21, 2020 in Vatican Source: Getty Images Europe
Published 22 October 2020 at 7:44pm, updated 22 October 2020 at 7:48pm
Source: SBS
ቀንዲ ነጥቢታት ዜና ፡ #ኢራንን ራሻን ኣብ ናይ ኣመሪካ ምርጫ ጣልቃ ክኣትዋ ይፍትና ኣለዋ ብምባል ሰብ መዚ ጸጥታ ኣመሪካ ከሲሶም። #ኣመሪካዊያን ድምጾም ክህቡ ንምንታይ ከምዘድሊ ንምግላጽ ናይ ቀደም ናይ ኣመሪካ ፕረሲደንት ባራክ ኦባማ ኣብጎስጓስ ምርጫ ኣመሪካ 2020 ዳግም ተቐልቂሉ። #ኣብ ቪክቶሪያ ሎሚ 5 ሓደሽቲ ሰባት ብ COVID-19 ዝተለኽፉ ተረኺቦም ዝሞተ ግና ኣይነበረን። #ኣውስትራሊያዊ ተጻዋታይ ጎልፍ ኣዳም ስኮት ብኮቪድ-19 ተለኺፉ በዚ ድማ ካብቲ ኣብ ኣመሪካ ዝግበር ዘሎ ዉድድር ጎልፍ ክወጽእ ተገዲዱ ኣሎ።
Published 22 October 2020 at 7:44pm, updated 22 October 2020 at 7:48pm
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