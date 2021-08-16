ዕለታዊ ዜና 16 ነሓሰ 2021 SBS ትግርኛ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ዕለታዊ ዜና 16 ነሓሰ 2021 SBS ትግርኛPlay14:53ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (20.88MB)Published 16 August 2021 at 9:31pmSource: SBS ቀንዲ ነጥቢታት ዜና፡ *** ኣብ ቪክቶሪያ ዘሎ ናይ ኮቪድ ዕጽዋ ክሳብ ክልተ መስከረም ተናዊሑ። **** ከተማ ካቡል ኣብ ትሕቲ ጣሊባን ኣትያ። ***** ብሉጽ ተጻዋቲ ኲዕሶ እግሪ ጀርመን ዓሪፉPublished 16 August 2021 at 9:31pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ